Joker, Todd Phillips: "Vorrei vedere un film su Batman ambientato nella nostra Gotham" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il regista di Joker ha rivelato che sarebbe interessato a vedere un film dedicato a Batman e ambientato nella Gotham creata per il suo film. Todd Phillips vorrebbe un film di Batman ambientato nella Gotham City che ha creato per Joker, il progetto con protagonista Joaquin Phoenix che potrebbe conquistare i primi premi importanti ai Golden Globe nella notte di domenica. Il regista, intervistato da Variety, ha però voluto chiarire immediatamente che non vorrebbe essere dietro la macchina da presa del lungometraggio. Todd Phillips, accennando alle voci riguardanti un possibile sequel di Joker, ha dichiarato: "Si tratta di una versione meravigliosa di Gotham. Quello che Vorrei vedere è qualcuno che porti in scena la versione di Batman che esiste in quella versione del mondo". Il ... Leggi la notizia su movieplayer

