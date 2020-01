Ivanka Trump parlerà al Ces 2020 di Las Vegas (Di venerdì 3 gennaio 2020) (Foto: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images) Ci sarà anche Ivanka Trump al Ces 2020 di Las Vegas che inizierà tra tre giorni in Nevada. La consigliera presidenziale nonché figlia del leader americano apparirà sul palco il prossimo martedì 7 gennaio alle ore 14 (23 italiane) presso la sala conferenze principale del The Palazzo, il celebre resort sulla Strip. Con lei ci sarà Gary Shapiro, il presidente e ceo della Consumer Technology Association che organizza l’evento tech più importante dell’anno. I due intratterranno la platea con un dialogo sul tema del futuro del lavoro, sulle strategie per riqualificare i professionisti, creare apprendistati e sviluppare programmi di istruzione di alto livello. “Il Ces ha costantemente dimostrato di essere uno degli eventi tecnologici più influenti al mondo” – ha dichiarato Ivanka Trump – “e sono entusiasta di unirmi quest’anno al ... Leggi la notizia su wired

guidoolimpio : Cominciare con la super-mancia; Pechino, l'altruismo come analgesico; Hong Kong: i sacrifici della rivolta; Trump… - OculusNewsIta : Lascerò la Casa Bianca se Donald Trump diventerà di nuovo Presidente, Ivanka Trump dice -