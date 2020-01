Iraq, ucciso in un raid aereo Usa il generale iraniano Soleimani: azione ordinata da Trump. Ministro degli Esteri di Teheran: “Terrorismo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) In un raid americano contro una zona vicina all’aeroporto di Baghdad sono rimasti uccisi il generale iraniano Qassem Soleimani e il numero 2 della milizia paramilitare sciita Hashd Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes. Ad annunciarlo è stato un portavoce della stessa milizia. Per il Pentagono l’uccisione di Soleimani è stata “un’azione difensiva”. Il ministro degli Esteri di Teheran, Javad Zarif, lo ha definito “un atto di terrorismo internazionale”. L'articolo Iraq, ucciso in un raid aereo Usa il generale iraniano Soleimani: azione ordinata da Trump. Ministro degli Esteri di Teheran: “Terrorismo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

