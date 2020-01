Iraq, ucciso il generale iraniano Soleimani. Trump esulta e provoca: «L’Iran non ha mai vinto una guerra» (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’assedio delle forze pro Iran dell’ambasciata americana in Iraq rischia di trasformarsi in una guerra. Un raid notturno degli Stati Uniti a Baghdad, contro due target legati all’Iran in Iraq, è costato la vita ad almeno otto persone. Tra le vittime il generale iraniano Qassem Soleimani, oltre a cinque membri delle forze filo iraniane. «La decisione del presidente Trump ha salvato molte vite umane». Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo alla Cnn spiegando come con l’uccisione di Qassem Soleimani «è stato sventato un imminente attacco». Mentre su Twitter il presidente americano Donald Trump ha scritto: «L’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!». Iran never won a war, but never lost a negotiation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 Nel raid ha perso la vita anche Abu Mahdi ... Leggi la notizia su open.online

