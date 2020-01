Iraq, Trump: «Il regno di terrore di Seoleimani è finito, stava programmando altri attacchi» (Di venerdì 3 gennaio 2020) «Il regno di terrore di Soleimani è finito». A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando per la prima volta in pubblico dal suo resort di Palm Beach, Mar-a-Lago, dopo il raid che ha causato la morte del generale iraniano Quassem Soleimani. Trump ha poi detto che l’uccisione del generale iraniano è stata eseguita per «fermare una guerra, non per cominciarne una» e che gli Stati Uniti sono «pronti e preparati a intraprendere qualsiasi azione necessaria» per qualsiasi tipo di risposta da parte dell’Iran. «Soleimani – ha proseguito Trump – ha trasformato la morte di persone innocenti in una propria perversione. L’abbiamo colto in flagranza e lo abbiamo ucciso». Watch: President Trump delivers statement from Florida on the U.S. air strike that killed the top Iranian general — “We caught him in the act and terminated ... Leggi la notizia su open.online

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - fattoquotidiano : Iraq, Dem attaccano Trump dopo l’uccisione di Soleimani: “Dinamite in una polveriera”. Francia: “Ora è un mondo più… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… -