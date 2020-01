Iraq, Kata’ib Hezbollah chiama a raccolta volontari per vendicare il generale Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Kyle Glan, cofondatore di Conflict News, sito specializzato in conflitti globali, ha scritto un tweet in cui sostiene che diversi canali Telegram affiliati a Kata’ib Hezbollah stanno lanciando un appello finalizzato a reclutare volontari per «operazioni di martirio» contro i «crociati», ovvero gli americani il cui raid ha causato l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani. Katai’b Hezbollah affiliated telegram channels reports an open call for volunteers to carry out ‘martyrdom operations’ against ‘crusaders’. pic.twitter.com/CbndfwMvcz— Kyle Glen (@KyleJGlen) January 3, 2020 Già in mattinata il leader del gruppo sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che l’uccisione del comandante dei Pasdaran iraniani, Qasem Soleimani, nel raid Usa a Baghdad «deve essere vendicata». «Portare a termine ... Leggi la notizia su open.online

