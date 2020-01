Iraq, Farnesina: “Sviluppi molto preoccupanti. Si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo”. La Difesa innalza le misure di sicurezza nelle basi italiane (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq sono molto preoccupanti”. E’ quanto si legge in una nota della Farnesina in merito a quanto sta avvenendo in Iraq e al raid americano in cui è rimasto ucciso il generale iraniano Soleimani. “Negli ultimi giorni – prosegue la nota del ministero degli Esteri – abbiamo assistito ad una pericolosa escalation culminata nell’uccisione del Generale iraniano Soleimani. L’Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull’intera regione. Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità. Nuovi focolai di tensione non sono nell’interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile per il terrorismo e l’estremismo ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

