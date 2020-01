Iraq, Farnesina «molto preoccupata» dopo il raid Usa. Renzi pungola il governo, Salvini ringrazia Trump (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dalla Farnesina arriva un invito alla «moderazione e alla responsabilità» dopo il raid americano in Iraq in cui è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Il ministero degli Esteri, con una nota, dopo l’uccisione del capo dei Pasdaran, si dichiara «molto preoccupato per gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq» e spera che si fermi l’escalation nell’area per evitare «gravi conseguenze sull’intera regione». la Farnesina sottolinea che è necessario che si mantengano «aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull’intera regione. Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità». «Nessuno sforzo deve essere risparmiato», si legge ancora nella nota, che conclude: «Nuovi focolai di tensione non sono nell’interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile ... Leggi la notizia su open.online

