Iraq, Di Maio: “L’Italia sostiene fortemente l’invito alla massima moderazione e alla responsabilità rivolto dall’Alto rappresentante Ue. La priorità nella regione è la lotta allo Stato Islamico” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “L’Italia sostiene fortemente l’invito rivolto dall’Alto rappresentante Ue Josep Borrell a tutti gli attori coinvolti verso l’esercizio della massima moderazione e a mostrare responsabilità in questo momento. Siamo tutti concordi sul fatto che un’altra crisi rischia solo di compromettere anni di sforzi per stabilizzare l’Iraq”. E’ quanto afferma in una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in merito alla crisi in Iraq, aggiungendo che “la priorità nella regione è la lotta allo Stato Islamico”. L'articolo Iraq, Di Maio: “L’Italia sostiene fortemente l’invito alla massima moderazione e alla responsabilità rivolto dall’Alto rappresentante Ue. La priorità nella regione è la lotta allo Stato Islamico” LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

nicorst : RT @MPenikas: LN Iraq, Di Maio: “L’Italia sostiene fortemente l’invito alla massima moderazione e alla responsabilità rivolto dall’Alto rap… - LaNotiziaTweet : #Iraq, #DiMaio: 'L’Italia sostiene fortemente l'invito alla massima moderazione e alla responsabilità rivolto dall’… - MPenikas : LN Iraq, Di Maio: “L’Italia sostiene fortemente l’invito alla massima moderazione e alla responsabilità rivolto dal… -