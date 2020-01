Iraq, Biden critica Trump per raid

"Nessun americano piangerà la morte di Qassem Soleimani,che meritava di essere consegnato alla giustizia per i suoi crimini contro truppe americane e migliaia di innocenti nella regione", ma colche lo ha ucciso a Bagdad, il presidenteha gettato dinamite in una polveriera". Lo ha affermato il candidato alle primarie democratiche per la Casa Bianca, Joe. Ora"deve spiegare agli americani la strategia per proteggere truppe Usa e personale dell' ambasciata,come pure i nostri interessi a casa e all'estero"(Di venerdì 3 gennaio 2020)