Irama, nuovo album in uscita? Anticipazioni e novità (Di venerdì 3 gennaio 2020) Irama, nuovo album in uscita? Anticipazioni e novità Il 30 Dicembre 2019, Irama ha shockato i fans annunciando pubblicamente l’intenzione di sospendere tutti i suoi account social. Il 2020, insomma, è iniziato per lui con una decisione che va controcorrente rispetto ai suoi colleghi, che non perdono l’occasione di interagire con il pubblico rischiando perfino la sovraesposizione mediatica. Irama: “Tutto deve essere perfetto” E’ bastato un post Instagram per scatenare le polemiche e una ridda di ipotesi sui motivi che l’hanno spinto a prendere una simile decisione. Irama ha deciso, per un po’, di non essere più presente sui social media. Ecco il testo: “24 ore. Poi il buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”. Al di là della ... Leggi la notizia su termometropolitico

