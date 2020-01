“Io, artista italiano ‘confinato’ in Finlandia, ho disegnato la Divina Commedia record di 100 metri” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Vorrei solo per poter regalare al mio Paese qualcosa di unico ed eccellente. È il mio contributo all’Italia”, confessa a TPI Enrico Mazzone, 37enne originario di Torino, che da 5 anni vive a Rauma, in Finlandia dove sta realizzando una Divina Commedia da Guinness su un foglio di carta di 97 metri per 4. Un’opera straordinaria e unica in una condizione sempre più comune, quella dell’artista costretto a emigrare all’estero per potersi mantenere economicamente e per poter vedere riconosciuto il proprio lavoro. Nel Paese nordico a differenza dell’Italia, infatti, Enrico spiega che per gli artisti “c’è più assistenza. È questa la differenza principale tra l’essere un’artista in Italia e in Finlandia. Qui in Finlandia ci sono dei riscontri sociali. C’è una certa concretezza che nel nostro Paese manca. Se hai un progetto ... Leggi la notizia su tpi

cloudy_yoongi_ : @todorokiie Oddio..non mi è mai successo...quindi non saprei. A mio modo di vedere farebbe strano: perché vuol dire… - marini_loris : @_Velies_ @anie_lothlorien Io non do direzioni all'artista. Sei tu quello. Se volessero far fare la parte di Martin… -