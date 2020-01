Inter, Zanetti blinda Lautaro: «Lui e Lukaku sono il nostro futuro» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Javier Zanetti ha rilasciato una lunga Intervista a Tyc Sports parlando del campionato dei nerazzurri e di Lukaku e Lautaro Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Tyc Sports di Lukaku e Lautaro, facendo anche un commento sulla stagione che stanno facendo i nerazzurri. Lukaku E Lautaro – «Lautaro sta facendo cose importanti. Ciò che dimostra è molto buono e ha un grande futuro sia nell’Inter che in Nazionale. Ha solo 22 anni, ha ancora tanto da dare ed è sulla buona strada. Noi siamo contenti di averlo e lui è contento di indossare la maglia dell’Inter. Ha molto da dare ancora, la strada è giusta, sapevamo che sarebbe diventato il giocatore che è ora, si è adattato rapidamente a un calcio molto competitivo come quello italiano. In coppia con Lukaku si integra bene grazie anche al lavoro dell’allenatore. Anche Icardi è un ... Leggi la notizia su calcionews24

