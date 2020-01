Innovazione, nuovo credito d’imposta: limite massimo di 1,5 milioni di euro (Di venerdì 3 gennaio 2020) nuovo credito d’imposta per l’Innovazione tecnologica: a mettere a disposizione delle imprese di ogni dimensione il nuovo strumento agevolativo è la legge di Bilancio 2020. Il contributo spettante, pari al 6%, sale al 10% in caso di Innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di Innovazione digitale 4.0. Ai fini della determinazione della base di calcolo del bonus, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese per il personale, quelle relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti, per servizi di consulenza, nonché per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di Innovazione. Il nuovo filone di contributi per ricerca e ... Leggi la notizia su ildenaro

