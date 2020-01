Infortunio Donnarumma: problemi per l’attaccante, out contro la Lazio? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Infortunio Donnarumma: ancora problemi muscolari per l’attaccante del Brescia che rimane in dubbio per la Lazio Non arrivano belle notizie per Corini dall’ultimo allenamento del Brescia in vista del match contro la Lazio. Alfredo Donnarumma è ancora alle prese con i problemi muscolari. Oggi l’attaccante delle Rondinelle si è allenato a parte, e solo nella rifinitura il tecnico deciderà il da farsi. Anche Ndoj ha fatto palestra e fisioterapia come Donnarumma, ma potrebbe recuperare per domenica, mentre il numero 9 bresciano è sempre più vicino ad alzare bandiera bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

