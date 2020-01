Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) Indiana Jones e l’ultima crociata è il film stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv: cast La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Bradley Gregg, Paul Maxwell, Tim Hiser, Pat Roach. Indiana Jones e l’ultima crociata film stasera in tv: trama Siamo nel 1938. Indiana Jones scopre che suo padre Henry, anche lui archeologo e ricercatore di rarità antiche, è stato rapito. Il figlio capisce che l’uomo era vicino allo scoprire finalmente il luogo in cui è stato nascosto il Santo ... Leggi la notizia su cubemagazine

