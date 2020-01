Indiana Jones e il tempio maledetto: trama, cast e curiosità del film con Harrison Ford (Di venerdì 3 gennaio 2020) Venerdì 3 gennaio, su ReteQuattro dalle 21.15 circa in poi, ritroviamo in tv uno dei classici d’azione anni 80 che ancora oggi gode di maggior fortuna verso il pubblico, Indiana Jones e il tempio maledetto, sequel del fortunatissimo Predatori dell’arca perduta uscito nel 1984. Nonostante oggi sia stato parzialmente rivalutato e sia considerato a pieno titolo parte integrante della saga sull’archeologo più celebre della storia del cinema, questo film diretto ancora da Steven Spielberg su un soggetto di George Lucas è stato per anni considerato dai fan come l’anello più debole della saga per poi essere rivalutato dopo l’uscita di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Indiana Jones e il tempio maledetto: trailer Indiana Jones e il tempio maledetto: trama Nel 1935 l’archeologo Indiana Jones recupera per un potente di Shangai un prezioso ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

schaelarys : @andreatodisco01 Indiana ci sta come nome, mai sentita da nessuno a parte da Indiana Jones - biasi_lorena : Stasera maratona di Indiana Jones...e chi si muove! ?? - Antoliniki : Echa un vistazo a SEGA MASTER SYSTEM **** Indiana Jones and the Last Crusade (Lucasfilm) -