Incidente mortale alla Sevel di Atessa, muore giovane operaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chieti - Incidente mortale stamani alla Sevel di Atessa (Chieti) dove ha perso la vita Cristian Perilli, 29 anni, di Pignataro Interamna (Frosinone), lavoratore di una ditta esterna che si occupa di manutenzione degli impianti che è rimasto improvvisamente schiacciato da un supporto di ferro dell'impianto robotico cadutogli addosso. Inutili i soccorsi prestati dal 118 che ha inviato anche l'elisoccorso. L'Incidente è avvenuto dopo mezzogiorno nel reparto Lastratura, la cui area è stata transennata e posta sotto sequestro dal pm Serena Rossi. Sul posto per le indagini i carabinieri di Atessa. La vittima era dipendente della società Comau, ex gruppo Fiat, che si occupa impiantistica tecnologica e robotica. In questi giorni la Sevel è chiusa per le ferie natalizie ed erano in corso lavori di manutenzione alle linee di produzione. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

Adnkronos : Incidente mortale, muore operaio 26enne - iggyHT : RT @RafBigCat: Terzo morto in tre giorni. Considerando che il primo era festa abbiamo iniziato questo 2020 di slancio. - infoitinterno : Pm chiede maxiconsulenza per stabilire la dinamica dell'incidente mortale di Gaia e Camilla -