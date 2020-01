Incidente Buttrio, perde la vita una donna di 35 anni: la mamma ha visto tutto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 31 dicembre 2019 è avvenuto un tragico Incidente a Buttrio dove ha perso la vita Mirella Candussio. Aveva solo 35 anni e abitava nella frazione di Camino con sua mamma. Viaggiava su una Panda che è andata a schiantarsi contro un Audi. Troppo gravi le ferite riportate nell’Incidente. L’auto è finita nel giardino dopo aver abbattuto un muretto. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorsi non sono riusciti a salvare Mirella. Feriti in modo meno grave, invece, i due conducenti, fra cui l’amica di Mirella, U.P. portati in ospedale con un codice giallo. Chi è passato sul luogo dell’Incidente subito dopo lo schianto parla di «una scena impressionante». La Panda, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata tamponata con violenza dall’Audi, per cause in corso di accertamento. Incidente Buttrio: la mamma ha visto La tragedia ha toccato ... Leggi la notizia su urbanpost

