Incendio in appartamento: gatto salvato e “rianimato” dai Vigili del fuoco a Sesto San Giovanni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Incendio in un appartamento di Sesto San Giovanni: nessuna persona coinvolta tranne il gatto di casa, “Lampo”, salvato dai Vigili del fuoco. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio in un’abitazione in via Giovanna D’Arco, nel comune della città metropolitana di Milano. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento in fiamme hanno trovato il gatto privo di conoscenza: lo hanno portato fuori, al sicuro, e rianimato grazie all’autorespiratore in dotazione. Lampo è ora completamente ripreso, e salvo. L'articolo Incendio in appartamento: gatto salvato e “rianimato” dai Vigili del fuoco a Sesto San Giovanni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

