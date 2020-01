Incendi Australia: dal mondo del tennis raccolta fondi per le vittime (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il mondo del tennis raccoglierà fondi per le vittime degli Incendi in Australia, facendo seguito all’appello lanciato dal giocatore locale Nick Kyrgios. “Dai @tennisAustralia! Possiamo sicuramente organizzare una mostra prima di @ AustralianOpen per raccogliere fondi per le vittime degli Incendi“, ha twittato il 24enne. L’atleta si è impegnato personalmente a dare 200 dollari Australiani (140 dollari USA / 125 euro) per ogni ace a segno durante la stagione Australiana del circuito ATP – per tutto gennaio e all’inizio di febbraio – per le vittime dei roghi. Il connazionale Alex De Minaur ha promesso di devolvere 250 dollari Australiani (156 euro) per ogni ace durante la sua stagione nell’estate Australiana. Il capo della Federazione Australiana di tennis, Craig Tiley, ha annunciato l’organizzazione di “una serie di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

