Incendi Australia, catastrofico aumento del pericolo nelle prossime 48 ore: i roghi potrebbero unirsi e diventare inarrestabili [MAPPE] (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Australia sudorientale sta bruciando sotto le fiamme di centinaia di Incendi. Temperature record, un’estesa siccità e forti venti hanno contribuito a creare condizioni disastrose per gli Incendi in Nuovo Galles del Sud e Victoria. Un notevole aumento dei venti nordoccidentali estremamente secchi e l’intensificazione dell’ondata di caldo nelle prossime 48 ore creeranno gli ingredienti per un catastrofico aumento del pericolo Incendi tra oggi e domani, sabato 4 gennaio. Aumentano, dunque, le possibilità che i roghi si uniscano in grandi zone degli Incendi che sarebbe impossibile fermare fin quando non raggiungerebbero la costa, innescando l’evacuazione senza precedenti di oltre 60.000 residenti sulle coste di Nuovo Galles del Sud e Victoria. Al momento si riportano almeno 20 morti e decine di dispersi. Il bilancio è drammatico anche per quanto riguarda la fauna: si teme che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

