In ripresa i consumi di gas naturale in Italia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Torna in terreno positivo la domanda di gas naturale per generare energia elettrica, grazie alla flessione del carbone e alla frenata dall’idroelettrico e delle importazioni. Superiore al 2% la contrazione dei consumi della grande industria e del settore civile. Nonostante la flessione, in dicembre in leggero aumento i flussi di gas dalla Russia. E’ quanto emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana elaborato sui dati di Snam Rete Gas e del ministero dello Sviluppo economico. In ripresa i consumi di gas naturale in Italia. Nel 2019 sono aumentati del 2,3% rispetto al 2018, mentre rispetto al 2017 si registra una flessione del 1,3%. Ad eccezione di febbraio, marzo, novembre e dicembre, per tutti gli altri mesi dell’anno il segno è stato positivo, rispetto ai pari mesi del 2018. Flessione maggiore a marzo, 15,5% in meno rispetto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

PaoloLuraschi : PetrolioWTI 62.84$ Futures sul petrolio stabili durante la1°seduta europea dell'anno,in rialzo durante la seduta as… - Federdis : Dopo una fase di stallo che durava da 9 anni gli #stipendi degli italiani tornano ad aumentare. Una prima nota posi… -