Ilary Blasi mostra il lato B su Instagram e lascia tutti a bocca aperta: «Disegnato con il compasso!» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ilary Blasi Instagram: lato B scolpito e perfetto, in bella mostra nell’ultimo scatto condiviso sul social dalla nota conduttrice. La moglie di Francesco Totti si gode l’ora più bella nella spiaggia incantata delle Maldive, dove la coppia ha trascorso il Capodanno insieme ai tre figli. Ilary Blasi lato B perfetto alle Maldive: «Disegnato con il compasso!» Labbra prominenti e imbronciate, cappellino in paglia che le copre gli occhi: la super sexy showgirl è sdraiata in posizione prona sulla sdraio. Alle sue spalle un mare da favola e la schiena inarcata mette in risalto i suoi glutei. Ilary indossa uno slip molto sgambato che lascia davvero poco spazio alla immaginazione. Una immagine molto suggestiva e ad alto tasso erotico, quella pubblicata in queste re su Instagram, che ha mandato letteralmente in visibilio i followers della signora Totti. “Fate largo è arrivata la ... Leggi la notizia su urbanpost

