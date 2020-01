Ilary Blasi, inizia il 2020 alla grande foto sexy in bikini alle Maldive (FOTO) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 per Ilary Blasi inizia con una vacanza alle Maldive, la FOTO in bikini è da urlo! Anche Ilary Blasi con la sua famiglia ha scelto di trascorrere il capodanno lontano dall’Italia e ha scelto le Maldive. L’arcipelago è la meta perfetta per salutare l’inizio del nuovo anno e sono stati tanti i vip che lo hanno raggiunto per stare al caldo. Totti e la sua consorte, con al seguito i tre figli, hanno alloggiato nello stesso lussuoso resort scelto anche da Wanda Nara e Mauro Icard. Si tratta di una location da sogno, nientemeno che il Baglioni Resort Maldives dal costo di circa tremila euro per notte. La dimora davvero extra lusso dove Ilary e Totti stanno trascorrendo una vacanza favolosa si trova sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu. La famiglia Totti alle Maldive per il Capodanno La struttura si trova a circa 40 minuti da Malè ed è una delle più gettonate dalle star che ... Leggi la notizia su kontrokultura

