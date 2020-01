Il terremoto M5S scuote il governo (Di venerdì 3 gennaio 2020) «Farò pulizia. Nessuno può pensare di fare come gli pare». Di Maio non si ferma. Il prossimo dossier sul suo tavolo è quello delle rendicontazioni. Arriveranno in un... Leggi la notizia su ilmessaggero

Agenzia_Dire : 'Il terremoto M5S scuote il Governo'. Scopri le notizie in #primapagina nella nostra #rassegnastampa. - GiovanniRoi : Italia, il terremoto M5S scuote il governo con rendicontazioni e arriveranno in un primo momento delle sospensioni… - ValeDelloRusso : RT @IlMattinoFoggia: VIDEO Dove porterà il terremoto #Paragone nel #M5S ? @ValeDelloRusso ne parla su @RaiNews nella #rassegnastampa di #… -