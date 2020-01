Il terremoto di magnitudo 4.0 che oggi ha scosso il Sud Italia: la scheda con gli effetti macrosismici (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il terremoto profondo nel basso Tirreno, di magnitudo 4.0, che alle 12:10 di stamattina ha colpito il Sud Italia, è stato distintamente avvertito su gran parte del nostro territorio nazionale. Il servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV ha ricevuto oltre 400 segnalazioni: ben 35 da Palermo, 18 da Reggio Calabria, 17 da Messina, 14 da Siracusa, 13 da Catania, Cosenza e Lamezia Terme, 9 da Catanzaro, 7 da Matera e Potenza, 6 da Napoli e Taranto. La scossa è stata avvertita, seppur in modo lieve, in tutto il territorio calabrese e siciliano, e in gran parte di Basilicata, Puglia e Campania. Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici della scossa. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Tirreno meridionale Data 03/01/2020 UTC 11:10:50 Latitudine 38.51° ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

