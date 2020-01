IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2020: Matias riesce a convincere l’amico Prudencio a lottare per l’amata Lola… Fernando vede Esteban Fraile e lo mette in guardia sul conto di Carmelo… Marcela decide di aiutare Isaac a saldare le spese necessarie per le cure di Elsa… Prudencio ha un aspro scontro con Francisca Montenegro… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

