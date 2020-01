Il segreto anticipazioni: la macchinazione di Fernando Mesia condanna Carmelo a morte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grandi colpi di scena nelle prime puntate del 2020 de Il segreto. Abbiamo assistito alla morte di Antolina, che è stata salutata nel giorno del suo funerale da poche persone, e adesso un altro protagonista della soap spagnola sta per morire…Le anticipazioni de Il segreto ci portano a Puente Viejo con la trama della prossima puntata. Prima di raccontarvi quello che sta per accadere, vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda il 4 gennaio 2020, non andrà in onda il 5 gennaio 2020 e non andrà in onda il 6 gennaio 2020 nel giorno della Befana. Il segreto quindi torna il 7 gennaio con un episodio da non perdere. Avrete infatti capito che Fernando Mesia sta tramando alle spalle di tutti. C’è la sua mano dietro la morte di Adela, è stato infatti lui a manomettere la vettura sulla quale la maestra viaggiava. Ma il Mesia ha saputo giocare bene le sue carte e adesso le forze ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

infoitcultura : Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO ricattato, ecco da chi - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 3 gennaio 2020: Maria promette fiducia incondizionata a Dori Vilches - infoitcultura : IL SEGRETO/ Anticipazioni 3 e 2 gennaio: Maria nei guai, il nuovo piano di Fernando -