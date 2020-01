Il Segreto anticipazioni 6-12 gennaio: Puente Viejo verrà inondata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Interessanti le anticipazioni della soap opera Il Segreto di Puente Viejo riferite ale puntate che andranno in onda dal 6 al 12 gennaio 2020 su Canale 5. La Corte respingerà la domanda di Francisca. Ciò significa che verrà dato l’ordine di aprire la cisterna comunale e di inondare così il paesino. Nel frattempo, Maria si accorgerà della pericolosità di Dori, ma preferirà continuare a sottoporsi ai suoi strani trattamenti. anticipazioni settimanali Il Segreto: Dori si sente male Nelle puntate settimanali della seguita ed amata soap opera iberica, Maria vedrà un lato oscuro di Dori. Mentre si sta sottoponendo ad un trattamento infatti, la Vilches inizierà a traumatizzare la sua paziente iniziando a parlare ininterrottamente. Successivamente, Dori perderà i sensi. Matias, preoccupato per sua sorella, proverà a farla ragionare ma non servirà a nulla. La Castaneda infatti continuerà a ... Leggi la notizia su kontrokultura

