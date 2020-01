Il salvataggio della mamma e dei suoi tre cuccioli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per i volontari molto spesso non è facile riuscire a salvare degli animali che ne hanno bisogno. Questo perché i cuccioli hanno paura e non riescono a fidarsi. Oggi, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di una dolce mamma e dei suoi tre piccoli. I cuccioli erano nati da poche settimane e la cagnolina, non voleva farli toccare a nessuno, poiché aveva paura che potessero fargli del male. La mamma aveva deciso di nascondersi in un cantiere navale, a trovarla è stato proprio uno dei dipendenti del posto, che quando ha capito la situazione, ha allertato subito un gruppo di soccorso. I volontari sono arrivati sul posto immediatamente. Il loro unico desiderio era quello di poter aiutare la giovane famiglia e riuscire a trovare delle persone disposte ad adottarli. I ragazzi hanno lavorato per molto tempo, la mamma non voleva saperne di fidarsi di loro. In più, non ... Leggi la notizia su bigodino

