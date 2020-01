Il Rolex di Cristiano Ronaldo è il più caro della storia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Rolex di Cristiano Ronaldo brilla. Anche da lontano. Anche se è costato una fortuna - il suo valore si aggira intorno ai 500 mila dollari - e di fortuna proprio non si può parlare. Anzi. L'attaccante portoghese ha indossato l'orologio, pochi giorni prima di Natale, in occasione della trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa (Juventus-Lazio, 1-3), e sebbene il suo arrivo all'aereoporto di Riyadh fosse in serata, agli appassionati di orologi quel dettaglio sul polso non è passato di certo inosservato. Il perché è presto detto: il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro indossava non solo un orologio particolarmente appariscente, ma il Rolex più costoso mai commercializzato dalla Maison. Più precisamente il Rolex GMT Master II Ice, realizzato in oro bianco (18 carati) e ornato di diamanti (30 carati). Insomma un regalino non ... Leggi la notizia su gqitalia

