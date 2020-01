Il piano sul mercato e i segreti di Inzaghi: le parole di Pasquale Foggia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La consapevolezza che la strada da fare è ancora lunga, ma anche quella di avere un gruppo solido e determinato. Pasquale Foggia si confessa ai microfoni di Radio Sportiva. Il campionato fino al 19 gennaio sarà fermo, quindi è tempo dei classici bilanci di metà stagione: “Il fatto che molti giocatori riescano a trovare il gol è frutto dell’impostazione tattica che dà Inzaghi, un allenatore che lavora bene su entrambe le fasi, porta gli attaccanti a sacrificarsi per sfruttare gli inserimenti degli esterni e delle mezze ali. A Benevento sta continuando un percorso iniziato fin dai tempi del Milan, per tutti ci sono momenti più o meno positivi, è normale. Si sta riprendendo da qualche delusione riguardante la scorsa stagione”. Sul mercato i piani sono chiari: “Dovremo essere bravi a non fare danni. Non dobbiamo ... Leggi la notizia su anteprima24

fattoquotidiano : LO SFREGIO SARDO Dentro il pacco di Natale della giunta Solinas stavolta i sardi non hanno trovato regali, ma bloc… - FcInterNewsit : Eriksen, l'Inter fa sul serio e ci prova per gennaio. Ora tocca al giocatore - inail_gov : Intervista del presidente #Inail Franco Bettoni ad Adnkronos Lavoro - Labitalia : 'L'Inail può svolgere un ruolo d… -