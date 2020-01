Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: MARTA perde il bambino!!! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il nuovo anno del Paradiso delle Signore, la fiction daily sempre più amata dal pubblico di Rai 1, non si prospetterà così positivo per la neo coppia di sposini MARTA Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni): la gravidanza infatti, sembra già ora essere minacciata da piccoli segnali… che presto diverranno un ostacolo insormontabile! La gestazione di MARTA sembrava inizialmente procedere senza intoppi, tranne per qualche piccolo malessere o cenno di stanchezza che fanno parte del quotidiano di una donna in dolce attesa; ciononostante c’è qualcosa che desta le paure della giovane donna, al punto che MARTA decide di fissare una visita di controllo dal ginecologo senza però notificarlo a Vittorio, forse per non ingigantire la cosa o per non creare allarmismi inutili. Il Paradiso delle Signore 4, spoiler: MARTA si sente male e sviene! Dopo la visita dal ... Leggi la notizia su tvsoap

