Il papà di The Last Guardian potrebbe aver svelato delle concept art del suo nuovo gioco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo sviluppatore di Last Guardian genDesign sembra aver condiviso una nuova concept art del suo ultimo progetto, come mostrato attraverso un tweet ufficiale e sul suo sito Web (via Twinfinite).Parlando con Famitsu nel 2018, il creatore di The Last Guardian Fumito Ueda fece luce sulla nuova impresa del suo studio genDesign. Con l'aiuto di Kowloon Nights (un fondo di investimento globale volto ad aiutare gli sviluppatori indipendenti), il progetto ha come obiettivo esplorare un'ambientazione completamente nuova rispetto ai precedenti titoli. "Quello che stiamo facendo ora non sembra un gioco indipendente".Ora, sembra che Ueda e la compagnia siano in grado di mettere in mostra ciò a cui hanno lavorato negli ultimi anni.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

