Il padre di Lucia Borgonzoni contro la Lega: “Voterò per Stefano Bonaccini del Pd” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una foto con il leader delle sardine e un annuncio in vista delle regionali: il padre della candidata leghista è pronto a votare Bonaccini Cosa ci fa il padre di Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna insieme al leader delle Sardine Santori? L’immagine, una volta capito … L'articolo Il padre di Lucia Borgonzoni contro la Lega: “Voterò per Stefano Bonaccini del Pd” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

lucia_grll : RT @HuertDeAuteuil: I figli delle Coppie eterosessuali hanno una mamma e un papà, i figli delle coppie omosessuali hanno due mamme o due pa… - BNorcino : #Salvini Borgonzoni padre, persona intelligente: 'In effetti la Lega non mi piace per il disprezzo che esprime vers… -