Il nuovo singolo di Justin Bieber celebra la moglie Hailey Baldwin, testo e audio di Yummy (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Justin Bieber è Yummy. Come da previsioni, il singolo è arrivato il 3 gennaio e rappresenta la prima anticipazione del prossimo album di inediti che arriverà nei prossimi mesi e che porterà anche in tour in Nord America. Le intenzioni del nuovo singolo era già state annunciate nel trailer del documentario che sarà trasmesso a cominciare dal 27 gennaio su YouTube, in 10 episodi, con trasmissione prevista nelle serate del lunedì e del mercoledì. Yummy è dedicata a Hailey Baldwin Nel suo testo, si celebra la figura della moglie Hailey Baldwin che ha sposato nel 2018 e che gli è stata a fianco nei momenti più bui, quelli nei quali la depressione ha preso il sopravvento e l'ha tenuto lontano dalla musica per molti mesi. In passato, l'artista canadese aveva anche dichiarato di aver fatto uso di droghe ma di aver potuto contare sull'aiuto della famiglia per ... Leggi la notizia su optimaitalia

rockmoda : Buongiorno Romantici! Da oggi in anteprima su @fanpage il videoclip di #testaocroce ?? Guardate qui:… - Radio105 : Testa o Croce è il nuovo singolo dei @rockmoda! ? #Modà #TestaoCroce #2gennaio #Radio105 - WittyTV : 'Vento sulla luna' è il nuovo singolo di @NaliOfficial che parla del lato positivo dell'illusione... Sentite qui l'… -