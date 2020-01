Il nuovo governo spagnolo dovrà affidarsi alla Catalogna (Di venerdì 3 gennaio 2020) La crisi politica spagnola, che ha portato allo svolgimento di quattro elezioni legislative negli ultimi cinque anni ed alla formazione di governi instabili e di breve durata, si appresta ad entrare in una nuova fase. La Sinistra Repubblicana Catalana (ERC), movimento progressista e secessionista il cui leader Oriol Junqueras è stato condannato a tredici anni di carcere per sedizione ed uso improprio dei fondi pubblici dalla magistratura spagnola, si asterrà durante il voto di investitura dell’esecutivo di Pedro Sanchez e ciò dovrebbe consentire la nascita del nuovo governo progressista di Madrid. Le consultazioni svoltesi nel mese di Novembre avevano infatti visto la vittoria del Partito Socialista, con il 28 per cento dei voti, sui rivali del Partito Popolare, fermi al 20.8 per cento, ma i socialisti erano comunque lontani dal raggiungere la maggioranza. Solamente difficili ... Leggi la notizia su it.insideover

