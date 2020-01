Il nuovo console dell’Iran a Milano ospite della Fiera dell’Artigianato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si è svolta a Dicembre un giornata importante e significativa che involve la città italiana con maggior numero di iraniani : parliamo dell ‘Artigianato in Fiera di Milano. Alle ore 10:00, ha fatto visita presso il padiglione India, il commissario allo sviluppo per l’artigianato Shri Shantamanu, nonché il presidente della Wool & Woollens Export Promotion Council Sushil Kaura, e il numero uno della Export Promotion Council for Handicrafts Dinesh Kumar. Alle ore 10:30 di stamane, invece, è stata inaugurata l’area del Trentino Alto Adige alla presenza di Marco Segatta, presidente dell’associazione artigiani, Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, Roberto Failoni, assessore alle attività produttive Trentino, e Paolo Mascivera, direttore di trentino Marketing. Infine, alle ore 11:00, la visita del neo console dell’Iran, Daryoush Solat, presso il padiglione 14, che per la ... Leggi la notizia su ildenaro

