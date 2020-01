Il Napoli vara il mini abbonamento per il girone di ritorno (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Società Calcio Napoli ha varato un mini abbonamento speciale valido per l’intero girone di ritorno. Sarà possibile sottoscriverlo dalle 15 di oggi ad un prezzo ridotto, dopo le 9 gare di andata. Ecco come lo presenta il club: “Si parte dal duello con la Fiorentina, e la super sfida contro la Juventus, per un mese di gennaio che annuncia una seconda parte di stagione ricca di emozioni ad alta quota. Potrai godere del diritto di prelazione in occasione della gara stellare di Champions contro il Barcellona, con la certezza, in ogni appuntamento, del tuo posto esclusivo allo stadio. Vola al San Paolo per la nuova affascinante avventura targata 2020. Abbonati alla passione. Metti nella calza il più bel dono per premiare la tua unica fede azzurra!” Sul sito tutti i dettagli relativi all’acquisto. I prezzi sono i seguenti Tribuna Autorità 1580,00 Tribuna Posillipo ... Leggi la notizia su ilnapolista

