Il Napoli sul potenziale sostituto di Koulibaly in estate! I dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli interessato a Jan Vertoghen, possibile sostituto di Koulibaly Come riporta Sky Sports Uk la dirigenza azzurra vorrebbe il difensore del Tottenham, Jan Vertoghen che andrà in scadenza di contratto a giugno. Secondo i britannici, la SSC Napoli vede Vertoghen come un leader con esperienza che può potenzialmente sostituire Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere tra i partenti nella prossima campagna trasferimenti estiva. Il difensore rimane aperto alle discussioni su un nuovo accordo con gli Spurs dopo il rinnovo del suo compagno di reparto Toby Alderweireld. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!” Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Calciomercato Napoli, spunta Igor per ... Leggi la notizia su forzazzurri

