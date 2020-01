Il mistero di Samira El Attar: da Capodanno scomparso anche il marito Mohammed (Di venerdì 3 gennaio 2020) La storia di Samira El Attar è un vaso di Pandora. Il mistero si infittisce e non fa che rendere più complessa la chiusura di un caso davvero insolito. Samira El Attar, 43 anni, è sparita la mattina del 21 ottobre da Stanghella (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta all’asilo e aver fatto visita a una vicina. A 74 giorni dalla scomparsa della donna, anche il marito Mohammed Barbri scompare e decide di farlo all’alba di questo Capodanno, come a voler approfittare dei festeggiamenti in corso. La notizia è stata diffusa da Rai “Storie Italiane”e dal programma si apprende che i carabinieri sarebbero stati allertati dai parenti di Samira, esattamente nella tarda serata di Capodanno. Tutto sembra ricondurre a un tentativo ben mirato di fuga, posto che due settimane fa Barbri è stato iscritto sul registro degli indagati con le accuse di omicidio e occultamento ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

