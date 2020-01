Il Mattino: il Napoli offre 13 milioni e mezzo al Verona per Amrabat (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli gioca questa sessione di mercato su più fronti, sperando di chiudere al più presto le trattative e inserire i calciatori nell’organico d Gattuso. Quella per centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, potrà portarlo al Napoli solo in estate, ma nonostante questo il club è al lavoro per chiudere. Sono ore decisive in cui è in programma un incontro tra Napoli e Verona per definire l’ingaggio del centrocampista, secondo l’edizione odierna de Il Mattino queste sarebbero le cifre: stipendio da 1,4 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate. Al Verona andranno invece 13,5 milioni.. L'articolo Il Mattino: il Napoli offre 13 milioni e mezzo al Verona per Amrabat ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

