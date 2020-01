Il bonus da 80 euro allargato ai redditi fino a 35mila euro (Di venerdì 3 gennaio 2020) Uno sgravio fiscale annuo medio da 500 euro in busta paga per 4,5 milioni di lavoratori dipendenti a partire dalla seconda metà di quest’anno. Che diventeranno mille nel 2021, quando il meccanismo entrerà definitivamente a regime. Il governo è al lavoro sul taglio del cuneo fiscale (il taglio delle tasse che pesano sulle buste paga dei lavoratori dipendenti), vale a dire la misura di politica economica più importante inserita in legge di Bilancio, se si esclude il mancato aumento di Iva e accise sulla benzina per23,1 miliardi. Palazzo Chigi ha messo sul piatto 3 miliardi nel 2020, che saliranno a 5 dal prossimo per tagliare le tasse sul lavoro, istituendo il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti». Il Messaggero spiega che è tutto in mano al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: I suoi collaboratori confermano che, entro poche settimane, i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

