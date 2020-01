Il Benfica lancia una piattaforma OTT a pagamento (Di venerdì 3 gennaio 2020) Novità per gli appassionati in casa Benfica. Il club di Lisbona è il primo in Portogallo a lanciare la propria piattaforma di abbonamento over-the-top (OTT). Il servizio di streaming, chiamato Benfica Play, includerà interviste esclusive con i giocatori attuali e passati del club, oltre a video dietro le quinte delle partite e degli allenamenti. Come … L'articolo Il Benfica lancia una piattaforma OTT a pagamento Leggi la notizia su calcioefinanza

