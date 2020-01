Iginio Massari, chi è il miglior pasticcere del mondo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Alcuni lo conosceranno per le partecipazioni a Masterchef, o per essere apparso nelle stories di Fedez. Ma chi è Iginio Massari, l’idolo dai pasticceri? Chi è Iginio Massari, terrore e idolo di tutti i pasticceri Se lo chiedessimo ad un pasticcere risponderebbe che Iginio Massari è un mito, l’idolo di tutta la categoria, un orgoglio made in Italy. La maggior parte del pubblico lo conosce per averlo visto un paio di volte a Masterchef, ma anche in molti altri programmi di cucina, dove non ha mancato di esprimere con severità e competenza il suo giudizio. Altri lo conosceranno per aver preso parte più volte alle stories di Fedez su Instagram, quando il noto rapper ha deciso di mettersi alla prova ai fornelli preparando alcuni dolci. Ma chi è davvero Iginio Massari? Nato a Brescia il 29 agosto 1942, si è dedicato alla pasticceria e ai dolci fin da quando era bambino. Una ... Leggi la notizia su velvetgossip

