I soldati Usa della base di Vicenza in preallerta: potrebbero essere dispiegati in Libano (Di sabato 4 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno preallertato le loro truppe di stanza a Vicenza che potrebbero essere dispiegate in Libano a difesa dell’ambasciata Usa a Beirut. Si tratta - riferiscono i media americani - di un numero di militari che va da 130 a oltre 700 unita’. Lo ha riferito una fonte del Pentagono che ha voluto mantenere l’anonimato. Leggi la notizia su huffingtonpost

