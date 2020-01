I saldi alla prova del nuovo scontrino: “Per gli affari puntiamo sui turisti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) I negozi di Torino e il rebus ricevuta elettronica: “Al cliente non cambia nulla, ma per noi è un costo” Leggi la notizia su lastampa

SoniaLaVera : RT @threadreaderapp: @ariele47 Hello there is your unroll: Thread by @fdragoni: 'I saldi settoriali spiegati in un thread. Si comincia con… - SoniaLaVera : RT @fdragoni: I saldi settoriali spiegati in un thread. Si comincia con un’identità contabile che è alla base del corso di macroeconomia 1… - AuricchioAurora : RT @AnnaBella_91_: Tempo di Saldi... No alla violenza sugli uomini ???? -