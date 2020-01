I redditi dei politici italiani: Berlusconi è sempre il più ricco. Renzi a quota 800mila euro (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra i membri del Governo è il Premier Conte a guidare "la classifica" dei redditi del 2018. Considerando, invece, i politici italiani in generale non c'è partita: è nettamente Silvio Berlusconi il più ricco di tutti, con un reddito di 48.022.126 milioni di euro. Ben piazzata anche l'ex Ministra Giulia Bongiorno (Lega), che nel 2018 ha dichiarato un reddito di 2.403.772 milioni di euro, pur facendo registrare un calo rispetto all'imponibile dell'anno precedente, nel quale aveva dichiarato la somma di 2,8 milioni di euro. C'è anche chi ha invece visto lievitare sensibilmente i suoi guadagni, come l'ex Premier Matteo Renzi che per il periodo d'imposta 2018 ha dichiarato 796.281 euro, un clamoroso balzo in avanti rispetto ai 29.315 del 2017. Nell'ultimo anno anche la sua situazione patrimoniale è mutata perché ha venduto due unità immobiliari a Pontassieve delle quali risultava ... Leggi la notizia su blogo

