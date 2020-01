Hockey ghiaccio, EBEL 2020: buon esordio per Greg Ireland sulla panchina di Bolzano (Di sabato 4 gennaio 2020) Parte bene l’avventura di coach Greg Ireland sulla panchina di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020. I biancorossi, infatti, si sono imposti in casa dell’Innsbruck penultimo in classifica con il punteggio di 1-3 che ha permesso agli italiani di proseguire nella striscia vincente, dopo la bella di vittoria ai rigori di mercoledì ai danni della capolista Salisburgo. Con questi tre punti i Foxes raggiungono il Klagenfurt al quinto posto a quota 53, anche se gli austriaci hanno disputato due partite in meno. L’Innsbruck resta invece arenato in decima piazza, ormai lontanissimo dalla Top 5. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa partono forte e sbloccano l’incontro al minuto 16:46, sfruttando una situazione di powerplay con il 33enne Tyler Spurgeon, su assist del connazionale canadese Michael Boivin. Nel secondo periodo Bolzano spinge forte ... Leggi la notizia su oasport

Interista100 : HOCKEY GHIACCIO ERSTE LIGA STAGIONE REGOLARE Innsbruck-BOLZANO 1-3 - LSportCH : EV Zugo vs Ginevra Servette HC – Presentazione partita e statistiche comparative! - LSportCH : SCL Tigers vs HC Davos – Presentazione partita e statistiche comparative! -